Среди погибших моряков-подводников оказался сын члена Клуба офицеров при Полпредстве РТ в РФ

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Минобороны РФ опубликовало список моряков-подводников, погибших при ликвидации пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Среди них оказался капитан 3-го ранга Виктор Кузьмин — сын члена Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана в РФ — Героя России Сергея Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Родные Сергея Кузьмина являются выходцами из Рыбно-Слободского района Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Каждый из погибших моряков был уникальным специалистом и высококлассным профессионалом. Все они погружались на предельные глубины в Арктике, изучая гидросферу Земли.

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