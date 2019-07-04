(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Восемь лет колонии получил казанец, который насмерть сбил двоих подростков в селе Каширово, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«26-летнего жителя Казани признали виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии-поселения», – рассказал Галиев.

Кроме того, мужчину лишили права управлять авто в течение трех лет, а также обязали возместить родителям погибших по 800 тысяч рублей морального вреда и затраты на погребение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ноябре прошлого года пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» превысил скорость и сбил троих парней в возрасте от 14 до 16 лет, которые шли вдоль дороги. В результате двое подростков скончались на месте, третий – получил травму черепа и перелом ноги.

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