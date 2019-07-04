(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Три резидента ОЭЗ «Иннополис», которые входят в состав консорциума Agrotech приняли участие в выставке «День поля в Татарстане — 2019». Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

На выставке были представлены новейшие виды техники и цифровые решения в области сельского хозяйства.

«ИнноГеоТех» презентовал систему оперативного мониторинга/диагностики и упреждающего моделирования развития болезней сельскохозяйственных культур — «Телеагроном». «Барс Груп» представили разработки цифровых платформ: «Субсидирование», «Ветеринария», «Ветнадзор», «Эконадзор». «Иннодата» — компания, которая занимается разработкой программного обеспечения в области управления большими данными, — презентовала разработки систем учета и отслеживания происхождения сельскохозяйственных активов.

«В рамках выставки “День поля в Татарстане — 2019” проведен круглый стол, где заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ “Иннополис” Вадим Галеев рассказал об ОЭЗ “Иннполис” и о принципах работы консорциума Agrotеch», — говорится в сообщении.

В Лаишевском районе прошла выставка «Дни Поля в Татарстане-2019». В торжественном открытии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.