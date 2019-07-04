Татар-информ

4 июля 2019, 17:34

Спорт

УНИКС расстался с двумя легионерами

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Спорт

УНИКС расстался с двумя легионерами

Клуб покинули Мелвин Эджим и Трент Локетт.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС объявил, что клуб по истечению срока контрактов покидают канадский форвард Мелвин Эджим и американский защитник Трент Локетт, информирует пресс-служба команды.

«Несмотря на череду травм в начале сезона, Мелвин внес огромный вклад в победы УНИКСа за эти годы. Мы благодарим форварда за трудолюбие и превосходную игру и желаем успехов в будущем», — так клуб простился с Эджимом.

Как и Эджим, Трент Локетт отыграл за казанцев два последних сезона — начиная с лета 2017 года.

«В составе нашего клуба Трент стал бронзовым призером чемпионата России и помог УНИКСу стать третьим в Кубке Европы и Единой лиге ВТБ. Мы благодарим защитника за неоценимый вклад и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написали в пресс-службе клуба.

По словам президента клуба Евгения Богачева, причина расставания с Эджимом и Локетом проста. «Контракты закончились. Тренеры думали, решили не продлевать соглашения», — сказал президент УНИКС корреспонденту ИА «Татар-информ».

Завтра решится вопрос с американским защитником Эриком Макколлумом. «У него есть право до 5 июля либо остаться в УНИКСе, либо уйти», — пояснил ситуацию Богачев.

Помимо новичков Дмитрия Узинского и Валерия Лиходея, по словам Богачева, в команде остаются Павел Сергеев, Реймар Морган, Артем Клименко, Джамар Смит, Евгений Колесников и Костас Каймакоглу. «Ведем переговоры с двумя игроками, скоро узнаете», — подытожил селекционные новости УНИКСа Богачев.

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