(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах задержали парня, который кинул камень в продавца за отказ продать спиртное, сообщила частная охранная фирма «Дельта».

Сигнал тревоги поступил на пульт мониторинга предприятия утром от круглосуточного продуктового магазина в центре города.

«На месте охранник увидел, как юноша ругается с продавщицей. Как выяснилось, не так давно парень требовал продать алкоголь, однако ему отказали. В итоге тот схватил огромный камень и кинул им в сотрудницу магазина, однако валун не долетел», – рассказали в «Дельте».

Охранник задержал парня и передал его полицейским.

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