Глава ЦИК РТ: Для участия в выборах депутатов Госсовета Татарстана заявились 12 политических партий

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На сегодня для участия в выборах депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва заявились 12 политических партий, пять из которых представили документы для утверждения списков кандидатов. Об этом на заседании президиума Госсовета РТ заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов.

«На сегодня заявились и провели соответсвующие мероприятия по выдвижению 12 избирательных объединений. Пять избирательных объединений представили соответсвующие документы, проведены заседания ЦИК по внесению их в списки», — рассказал глава ЦИК РТ.

По словам Шагиахметова, выдвижение кандидатов продлится до 7 июля включительно. «До 24 июля будут направлены документы для регистрации. Предполагаем, что ко 2 августа будем иметь точную информацию о кандидатах, которые будут включены в избирательные бюллетени», — отметил он.

Председатель ЦИК РТ подчеркнул, что подготовка к избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета РТ шестого созыва проходит согласно календарному плану. Кроме выборов депутатов республиканского парламента в единый день голосования 8 сентября в Татарстане пройдут около 198 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов муниципальных образований.

«Мы впервые на региональных выборах будем использовать механизм “Мобильный избиратель”, благодаря которому можно проголосовать по месту нахождения. Кроме того, появилась возможность у Общественной палаты РТ назначать своих наблюдателей на региональных выборах. Мы внесли также изменения о том, что срок выдвижения ограничен 30 днями. В рамках подготовки к избирательной кампании впервые в республике провели полномасштабную учебу членов участковых комиссий», — проинформировал Шагиахметов.

Он заметил, что ожидается большое количество наблюдателей со стороны политических партий, кандидатов, Общественной палаты РТ и других участников избирательного процесса.

«Контроль за всеми этапами избирательного процесса начиная от выдвижения, регистрации, дня голосования, подсчета голосов — в Татарстане обеспечен. И это даст возможность провести выборы открыто и прозрачно. Сегодня все проходит в штатном режиме, возникающие вопросы оперативно решаются», — резюмировал председатель ЦИК РТ.

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва.

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