Механизатор из Мамадыша стал финалистом Открытого чемпионата России по пахоте в Мордовии

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мамадышского района Альберт Акберов стал финалистом VIII Открытого чемпионата России по пахоте, который состоялся вблизи села Горяйновка Республики Мордовия, пишет газета «Нократ».



Механизатора сопровождал начальник отдела Гостехнадзора по Мамадышскому району Ильнур Сафин.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Альберт Акберов по итогам отборочного тура набрал самое большое количество баллов и вышел в финал. Вместе с ним в финал попали механизаторы из Мордовии, Башкортостана, Ленинградской, Тверской, Ивановской, Пензенской, Орловской, Волгоградской областей и Ставропольского края. В рамках отборочных соревнований судейская бригада оценивала ровность борозды, скорость вспашки и глубину по всему ходу выполнения задания и еще более двадцати показателей.



В состязаниях свое мастерство показали 58 землепашцев из 45 регионов России. Чемпионом России по пахоте стал Сергей Захаров из Пензенской области, завоевавший главный приз первенства – трактор Кировец К-424 производства Петербургского тракторного завода. В августе этого года Сергей представит Россию на Чемпионате мира по пахоте в США.



Второе место завоевал землепашец из Орловской области Виктор Кудинов, третье место – Сергей Телегин из Ивановской области.



После яркой борьбы в категории «Трактор-шоу» заслуженный приз – колесный трактор Agrolux 60 компании DEUTZ-FAHR – достался Леониду Росу из Республики Крым. Второе место присудили Сергею Сергееву из Саратовской области, а третье – Алексею Кирееву из Республики Мордовия.



Приз в специальной номинации «Королева плуга» получила единственная представительница слабого пола, участница из Башкортостана Дарья Тураева. Дарья является студенткой медицинского колледжа, девушка состязалась в умении пахать наравне с опытными механизаторами.

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