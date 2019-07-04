Казанцы назвали своих детей Ада, Мирра, Арон, Анита

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Самыми редкими именами, которыми на минувшей неделе называли новорожденных в Казани, стали Аврора, Хаят, Салих, Ильмаз, Рамзан, Таир, Айгизя, Ада, Мирра, Арон, Анита, Виталина, Леван, Любава, Эмин, Ян. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При этом чаще всего рожденным в столице Татарстана детям давали такие имена, как Амир, Тимур, Карим, Артем, Милана, София, Ева.

Всего за прошедшую неделю в Казани родились 435 малышей – 228 мальчиков и 207 девочек. Самой юной матери исполнилось 18 лет, самой зрелой – 48. Самому юному отцу было 20 лет, самому зрелому – 51.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.