Татар-информ

4 июля 2019, 20:16

Общество

Казанцы назвали своих детей Ада, Мирра, Арон, Анита

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Общество

Казанцы назвали своих детей Ада, Мирра, Арон, Анита

Было зарегистрировано рождение 435 детей: 228 мальчиков и 207 девочек.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Самыми редкими именами, которыми на минувшей неделе называли новорожденных в Казани, стали Аврора, Хаят, Салих, Ильмаз, Рамзан, Таир, Айгизя, Ада, Мирра, Арон, Анита, Виталина, Леван, Любава, Эмин, Ян. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При этом чаще всего рожденным в столице Татарстана детям давали такие имена, как Амир, Тимур, Карим, Артем, Милана, София, Ева.

Всего за прошедшую неделю в Казани родились 435 малышей – 228 мальчиков и 207 девочек. Самой юной матери исполнилось 18 лет, самой зрелой – 48. Самому юному отцу было 20 лет, самому зрелому – 51.
 

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