Вокалистка Ольга Скепнер: Сложно сформулировать определение словосочетания «татарский джаз»

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Джазовая вокалистка и музыковед Ольга Скепнер отнесла татарский джаз к направлениям этнический джаз и Edition of Contemporary Music (ECM) и призналась, что сложно сформулировать определение словосочетание такого направления в музыке.

«Сложно сформулировать точное определение словосочетания “татарский джаз”, хотя прецедент такой есть у Олега Лундстрема, а именно его “Легенда Сююмбике”», — заявила джазовая вокалистка и музыковед Ольга Скепнер.

Для того, чтобы сделать такое определение, нужны серьезные основания в искусствоведении или даже искусствознании, добавила музыковед.

«Любые этнические вкрапления в джазовую культуру на сегодняшний день имеют другое название. Это относится либо к направлению ECM music, либо просто называется другим термином — этнический джаз, и я думаю корректны два этих термина», — сказала Скепнер.

Edition of Contemporary Music или ECM — немецкий музыкальный лейбл, ставший направлением, автором и продюсером которого является Манфред Айхер. ECM специализируется на таких направлениях, как джаз, фьюжн, академическая музыка от классики до авангарда и экспериментальные работы с этническим и фольклорным материалом.

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