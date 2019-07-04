На нижнекамской улице после реконструкции появятся картины размером с дом

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Улица Баки Урманче в Нижнекамске после реконструкции полностью поменяет свой облик – здесь появятся солнечные лавочки, информационные пилоны, радужные навесы, передает «НТР 24».



Но пока это все в планах – на сегодняшний день на улице работает строительная техника и рабочие – в активную фазу вошла реконструкция променада.





Возле мечети строители сняли дерн – в скором времени здесь выложат новый газон. У центрального почтамта кладут брусчатку. Здесь же проходит тест-драйв ярко-желтой скамейки – это уже серийный образец. Такие будут установлены на протяжении всех 960 метров улицы – часть работ уже завершена.



Над благоустройством улицы Баки Урманче работали архитекторы, дизайнеры и самые обычные жители города во время общественных слушаний.





По проекту на всей территории появятся сеть пешеходных тротуаров, велодорожка, тематические площадки с пилонами, информирующими о творчестве художника, яркие теневые навесы в местах для отдыха, качели. Украсит улицу и еще одна задумка архитекторов: на четырех домах, где имеются глухие торцевые стены, граффисты изобразят картины Баки Урманче.



Со слов архитектора Ильи Игина, строительные работы идут по плану. Планируется, что к концу лета работы будут завершены.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.