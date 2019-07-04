ВЦИОМ: Целующиеся люди вызывают у россиян положительные чувства

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как большинство россиян относятся к поцелуям, сообщает Газета.ру.

Согласно проведенному исследованию, большая часть опрошенных любит целоваться (52%), а 49% используют поцелуи в качестве выражения чувств и формы приветствия. Однако такой формой приветствия россияне пользуются только при встрече с близкими знакомыми и друзьями.

«Целующиеся люди вызывают у респондентов чаще всего положительные чувства — радость (28%), одобрение (21%), умиление (21%)», — говорится в материале.

Положительно воспринимаются поцелуи между женщинами, а также мужчиной и женщиной, однако к такому приветствию между мужчинами почти все опрошенные отнеслись негативно.



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