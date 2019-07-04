(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). Татарстанская компания «Татнефть» вошла в топ-10 самых дорогих российских брендов. Рейтинг составила консалтинговая компания Brand Finance.

«Татнефть» занимает восьмое место в списке и оценивается аналитиками в 132,4 млрд рублей: это на 36% выше показателей прошлого года.

Лидирующую позицию в рейтинге уже третий год подряд занимает Сбербанк. Он признан самым дорогим российским брендом. В этом году аналитики оценили его в 842,1 млрд рублей, что на 25,6% больше, чем в прошлом году.

Помимо «Татнефти» в топ-10 вошли ещё несколько нефти и газодобывающих брендов. Так, «Газпром», находясь на втором месте, оценивается в 552,2 млрд рублей. Третье место занимает ЛУКОЙЛ с цифрой в 397,2 млрд. Четвёртое место занял бренд «Роснефть» — его аналитики оценили в 246,9 млрд рублей.

К слову, несмотря на то, что самый дорогой бренд страны — финансовая организация, в списке всё равно доминирует нефтегазовая отрасль.

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