В Казани торжественно открыли мечеть «Салях»

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Дина Юсупова). Сегодня в поселке Большие Клыки торжественно открыли мечеть «Салях» местного махалля мухтасибата Советского района Казани. В церемонии открытия приняли участие религиозные деятели, спонсоры, представители мэрии города и руководства республики.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил благодарность тем, кто участвовал в строительстве мечети. Он также вручил памятную медаль ДУМ РТ «За большой вклад в сохранение и развитие религии и традиций народа Татарстана» президенту Академии наук РТ Макзюму Салахову. Следуя традиции, имам-хатыбу новой мечети Тимергали хазрату Юлдашеву муфтий надел чапан — верхнюю одежду для мусульманского религиозного деятеля.

Макзюм Салахов рассказал историю мечети. «Примерно в 2003-2004 годах мы с покойным братом дали обет построить мечеть. Выбрали это место, сделали проект мечети и начали строительство. На том этапе у нас нашлись и спонсоры. Но после этапа цокольного этажа наша работа приостановилась», — рассказал он.

Только через четыре года строительство возобновилось — благодаря участию имама Закабанной мечети Нурислама хазрата Ибрагимова. «Он нашел в приходе людей, готовых строить мечеть за счет своих средств и собственного энтузиазма», — пояснил Макзюм Салахов.

Отдельную благодарность Макзюм Салахов выразил руководителю Аппарата Президента Татарстана Асгату Сафарову и мэру Казани Ильсуру Метшину.

Советник Президента РТ Камиль Исхаков передал слова приветствия Президента Татарстана Рустама Минниханова и поздравил прихожан от имени Президента России Владимира Путина. «В мечеть вложено много сил и стараний, и деньги нашлись, здесь люди работали от всей души», — отметил Камиль Исхаков.

«Милостью Аллаха открываем мечеть. Это долгожданное событие», — сказал имам-хатыйб мечети «Салях» Тимергали хазрат Юлдашев.

В полдень в мечети был прочитан первый полуденный намаз.

Мечеть «Салях» площадью 500 кв. метров и вместимостью 300 человек расположилась по адресу Казань, Мамадышский тракт, дом № 18. Работы по строительству мечети начались в 2015 году, 4 сентября 2018 года был установлен минарет, а в 2019 году в священный месяц Рамадан на минарет установили полумесяц.

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