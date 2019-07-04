Казанцы станцуют афро-бразильскую капоэйру и поучаствуют в розыгрыше призов

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 7 июля в парке Горького для казанцев и гостей столицы республики организуют танцевальный фестиваль, сообщает пресс-служба мэрии.

Гостей столицы научат азам таких танцевальных направлений, как латина, реггетон, восточный танец, контемпорари и некоторыми другими. Мастер классы по Lady Dance и афро-бразильской капоэйре и другим направлениям проведут профессиональные тренеры и хореографы.

Также показательными выступлениями порадуют сборная КГАСУ по чирлидингу, музыканты ведущего музыкального лейбла Казани Baumana Riot и рок-группа Black Rabbits. Для всех горожан будет организован розыгрыш подарков.

Начало фестиваля запланировано на 16 часов, вход на все мероприятия свободный.



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