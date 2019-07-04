На городском озере Зеленодольска отметили День кораблестроителя

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске, на городском озере, местные жители и гости отпраздновали День кораблестроителя, пишут «Новости Зеленодольска».





Праздник стартовал с детской анимационной программы – и, по словам организаторов, это символично. Гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов отметил, что предприятие поэтапно развивает кадровую и профориентационную стратегию, чтобы охватить детей дошкольного возраста, школьников, студентов. Так, детский яхтклуб является одним из звеньев этой большой работы. Около 150 ребят занимаются в клубе, из них около половины являются детьми заводчан.



На малой сцене «Ракушка» гостей развлекали аниматоры, проводились мастер-классы. Юные зеленодольцы, будущие судостроители, запускали на озере бумажные кораблики, рисовали на асфальте и просто радовались общегородскому празднику.



Отец троих детей, сотрудник Зеленодольского проектно-конструкторского бюро Рустам Джамилов рассказал, что его старшая дочка ходит в яхт-клуб, младшие дети тоже мечтают туда попасть.



Украшением праздника стали творческие коллективы города, а также казанские кавер-группы «Барбара Band» и «Австралия».





В это же время на стадионе «Авангард» стартовал товарищеский матч по футболу между командами завода имени Горького и экипажа малого ракетного корабля «Ингушетия». Заводчане победили в товарищеском матче со счетом 4:1.

«Мы приехали к вам учиться. Принимаем корабль, осваиваем сложное оборудование, учимся у рабочих вашего завода всем премудростям, которыми они обладают», –рассказал член команды малого ракетного корабля «Ингушетия» мичман Василий Жиров.



По традиции власти города чествовали корабелов, передовиков производства. Замминистра промышленности и торговли РТ Владимир Степанов поздравил заводчан и всех зеленодольцев с праздником, отметив, что спроектированные и построенные зеленодольские корабли успешно демонстрируют мощь и высокий технический потенциал российского кораблестроения.

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