Спортсмены и любители примут участие в ночном велофесте

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Спортсмены и любители в ночь с 20 на 21 июля примут участие в ночном велофесте в Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрут для участников будет пролегать по проспекту Ямашева, Сибирскому тракту, в Дербышках – по улицам Мира, Советская, Начальная, Тополевая, Липатова, Главная, Халезова и Парковая. Также велосипедисты прокатятся по ул. Николая Ершова, мосту «Миллениум», пр. Фатыха Амирхана, ул. Сибгата Хакима и ул. Чистопольская.

Участники соберутся на старт 20 июля около стадиона «Казань Арена» с 21.00 до 22.45.

В пути любители велосипедного спорта сделают несколько остановок: возле Казанского компрессорного завода, стадиона «Ракета», Колхозного рынка в Дербышках (ул. Липатова), разъезда Компрессорный, Казанского кооперативного института.

Ожидается, что участники вернутся к точке старта в 4 утра 21 июля.

Пресс-служба мэрии Казани напоминает водителям, что с 22.00 20 июля до 4.00 21 июля по маршруту Ночного велофеста будет ограничено движение по некоторым улицам города. Соответствующее постановление об ограничении опубликовано в Сборнике документов МО Казани.

В прошлом году в Ночном велофестивале в Казани приняли участие более тысячи участников. Спортсмены и любители проехали по живописным местам Казани - через въездные ворота города, Речной порт и железнодорожный вокзал, центральные парки и скверы, музеи, ведущие рестораны и другие значимые объекты. Длина маршрута составила 30 км.

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