В пришкольном лагере Менделеевска автоинспекторы рассказали детям об опасностях на дороге

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В пришкольном лагере средней школы № 1 в Менделеевске автоинспекторы провели мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах «Засветись. Будь бдительным на дороге», рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

«В процессе мероприятия дети организовали флешмоб и приняли участие в игре "Назови знак". На аллее перед школой ребята раздавали листовки прохожим, рассказывая о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток», – рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы провели с детьми профилактическое занятие о соблюдении ПДД и напомнили юным участникам дорожного движения, как правильно переходить улицу, где можно кататься на велосипеде и какую экипировку при этом использовать.

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