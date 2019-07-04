В Казани для джазового фестиваля из кремлевского Эрмитажа на Пушечный двор перенесут белый рояль

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани для фестиваля «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» из кремлевского Эрмитажа на Пушечный двор перенесут специально для четырех концертов белый рояль фирмы «J. Bekker».

«Сложность была в первую очередь экономическая, и большая сложность поставить рояль на сцену. Это важно для музыкантов и той концепции музыки, где он заявлен, а заявлен он на четырех концертах» , - сообщила автор и музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер.

Рояль будет деликатно переносить и настраивать команда профессионалов.

«На этом рояле играли Рэм Урасин и многие другие известные музыканты, и мы очень бережно к нему относимся», — сказала директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

Фестиваль «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» пройдет с 11 июля по 22 августа на сцене Пушечного двора.

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