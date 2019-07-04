СК РТ: Ребенок, упавший с 16-го этажа в Челнах, разбился, пока мать спускалась на лифте в магазин

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах проводится доследственная проверка после гибели 6-летнего мальчика, выпавшего из окна с высоты 16-го этажа, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, мать мальчика решила сходить в магазин, закрыв перед этим окна и шторы. После того, как она ушла, ребенок залез на подоконник, открыл окно и стал смотреть во двор, однако не удержал равновесие», – рассказал Шептицкий.

Мать мальчика успела спуститься вниз на лифте, вышла из подъезда и увидела, что ребенок лежит у дверей без сознания. Она вызвала врачей, однако спасти мальчика им не удалось.

В данный момент следком изучает обстоятельства случившегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла накануне вечером.

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