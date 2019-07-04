Татар-информ

4 июля 2019, 18:36

Наука и образование

Кафедру КНИТУ-КХТИ создадут на ведущем российском текстильном предприятии

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Наука и образование

Кафедру КНИТУ-КХТИ создадут на ведущем российском текстильном предприятии

Кафедра будет способствовать совместной работе профильных структур университета с предприятием «Лента» в области образовательной деятельности.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На днях КНИТУ-КХТИ и АО «Лента» подписали соглашение о создании базовой кафедры вуза по управлению инновациями, организации производства, технологии и проектированию текстильных изделий на предприятии, сообщает пресс-служба вуза.

Кафедра будет способствовать совместной работе профильных структур университета с предприятием «Лента» в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, в том числе будут внесены поправки в основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры.

Создание базовой кафедры на площадях АО «Лента» позволит проводить практические занятия по подготовке специалистов в области технологии и проектированию текстильных изделий на предприятии в Новочебоксарске. В ходе учебного процесса примут непосредственное участие как ведущие специалисты вуза, так и представители АО «Лента».

Как отметила генеральный директор АО «Лента», Роза Петровна Иванова, предприятие заинтересовано в профильной подготовке студентов, а в последующем и работников своего предприятия, которые обладали бы целым комплексом компетенций, включающих, помимо технических и технологических, дополнительные составляющие, связанные с экономикой, маркетингом, юриспруденцией, управлением проектами.

АО «Лента» – ведущий российский производитель текстильных лент различного назначения. Ассортимент выпускаемой продукции востребован во всех отраслях промышленности и насчитывает более 1200 наименований лент и шнуров из различных видов сырья: хлопка, полиамида, полиэфира, полипропилена и арамида. Предприятие имеет широкую географию поставок, как в России, так и за рубежом.
 

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