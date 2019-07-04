Два села Зеленодольского района и тысяча жителей спасены из зоны подтопления

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Около одной тысячи жителей сел Нурлаты и Большое Ходяшево Зеленодольского района спасены от негативного воздействия вод, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.





Ранее оба населенных пункта затапливало каждую весну, поэтому местным гидротехническим сооружениям требовался капитальный ремонт. Работы стали возможны благодаря федеральной программе по ремонту ГТС. На данный момент они практически завершились.



На сегодняшний день в Нурлатах выполнен капремонт водопропускных узлов гидротехнического сооружения: отремонтирована земляная плотина, восстановлен ковшовый водосброс с ледозащитой, донный водоспуск, противоэрозионные сооружения. Предотвращенный ущерб составил 35,5 млн рублей.

Из зоны подтопления выведены 70 жилых домов с численностью сто человек, а также газопровод, линии электропередачи, автодорога, магазин, административное здание, ферма с крупнорогатым скотом. Строительно-монтажные работы выполнены на сумму 12,9 млн рублей.

В Большом Ходяшево от негативного воздействия вод ранее страдали 802 жителя, газопровод, линии электропередачи, автодорога, объекты социальной инфраструктуры.

На строительно-монтажные работы в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах» выделено 32,7 млн рублей.

На объекте выполнены работы по монтажу основных водопропускных узлов гидротехнических сооружений. В настоящее время изготавливаются металлоконструкции ледозащиты для последующего монтажа и укрепления земляных плотин матрасами. Предотвращаемый ущерб составил 83,8 млн рублей.

Одна из жительниц села Елена Морская поделилась, что живет в этом селе уже 21 год. От имени всех местных жителей она рада поблагодарить руководство республики за оказанную помощь. «На сегодняшний день можно уверенно сказать, что наша проблема решена. Теперь у нас в селе есть свой всеми любимый уголок», – поделилась сельчанка.



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