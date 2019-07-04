В Казани на джазовом фестивале в Кремле впервые выступит пианист из США Вадим Неселовский

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на фестивале «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер», который пройдет с 11 июля по 22 августа, впервые выступит пианист из США Вадим Неселовский.

«В этом году фестиваль поддерживает в первую очередь отечественных джазовых музыкантов, которые связаны с импровизацией, но это не значит, что фестиваль закрыт для других стран», — сказала автор и музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер.

На открытии фестиваля 11 июля выступит американский джаз-соул певец и гитарист Куинн Дево.

18 июля свои произведения исполнят мультиинструменталист Аркадий Шилклопер из Германии и украинский пианист, работающий в США, Вадим Неселовский.

«Неселовский поставил условие лет пять назад, что он сможет приехать, если на сцене будет акустический рояль, и в этом году это стало возможным», — добавила Скепнер.

25 июля состоится концерт коллектива «Horsepower», композиции которого находятся на стыке брит-попа, джаза, стадиум-бопа и хип-хопа. Коллектив состоит из саксофониста Николая Моисеенко, гитариста Антона Хабибулина, пианиста Льва Трофимова, бас-гитариста Сергея Гейера и барабанщика Александра Кулькова.

1 августа в рамках фестиваля выступят российские джазовые коллективы — квартет «К. И. М. М» и группа «ChetMen».

6 августа с концертной программой «Письма... from Skepner» выступит российская джазовая певица Ольга Скепнер совместно с акустическим трио PoRuSke’ и квартетом «Ruden Jazz Band» и струнным квартетом Сергея Пономарева. Во второй половине концертной программы этого дня зрители смогут услышать произведения композитора и пианиста Андрея Руденко.

15 августа в рамках фестиваля состоится большой юбилейный концерт джазового пианиста Евгения Борца при участии Сергея Манукяна, Даниила Спиваковского, Левана Ломидзе, Ольги Скепнер, Константина Гевондяна, Полины Касьяновой, Тимура Некрасова, Сергея Хутаса, Давида Ткебучава и трио «BoNaSo».

На закрытии фестиваля 22 августа выступят «Винцкевич-Андрианов трио», и тандем из американского джазового тенора-саксофониста Эрика Александера и квартета Алексея Подымкина.

«JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер», он же бывший «JAZZ в усадьбе Сандецкого», – ежегодный летний музыкальный фестиваль, который проводится в Казани с 2007 года.

Всего пройдет 7 концертов музыкальных коллективов и исполнителей из России, Германии и США. Все концерты будут начинаться в 19:00 и пройдут в Пушечном дворе Казанского кремля.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства РТ.

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