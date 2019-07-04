В Казани заложили первый камень в основание зданий учебного корпуса и общежития филиала РГУП

(Казань 4 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В столице Татарстана заложили первый камень в основание зданий учебного корпуса и общежития Казанского филиала Российского государственного университета правосудия. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«В 2001 году в Казани был открыт филиал вуза, на сегодня в нем проходят обучение не только студенты нашей республики, но и семи субъектов Российской Федерации. Здесь готовятся квалифицированные судьи, работники судебной системы. С 2012 года действует соглашение между Правительством республики и университетом о переподготовке кадров. Ежегодно более 700 человек становятся слушателями курсов повышения квалификации», — заявил на мероприятии Нигматуллин.

Университет занимает активную позицию в реализации государственных программ, направлений по работе с молодежью, студенчеством, продолжил спикер. «От имени Правительства Республики Татарстан благодарю вас, Валентин Валентинович (Валентин Ершов — ректор РГУП, прим. Т-и), за значительный вклад в развитие учебного потенциала республики, поддержку высокой квалификации судейского корпуса. Сегодняшнее мероприятие даст дальнейший толчок в развитии не только Казанского филиала, но и всего университета в целом», — сказал Рустам Нигматуллин.

В прошлом году университету исполнилось 20 лет, и руководство вуза объявило, что период становления закончился, начинается период развития, рассказал собравшимся ректор РГУП Валентин Ершов. «Я очень рад, что мы нашли этому подтверждение прежде всего здесь, в Казани. Именно Казань сделала огромные шаги по развитию университета. И мы сейчас это реально видим», — отметил он.

В беседе с журналистами он добавил, что новые объекты помогут увеличить количество принимаемых филиалом студентов. Сейчас там обучается более 2 тыс. студентов. Всего вуз насчитывает более 23 тыс. обучающихся в Москве и филиалах в 11 городах России.

Сейчас у университета нет своего общежития, рассказал директор Казанского филиала РГУП Рамиль Шарифуллин. «Но мы изыскиваем возможности, поселяем иногородних в квартирах, в отдельных случаях договариваемся с другими учебными заведениями. Но поскольку наш филиал работает с несколькими субъектами, вопрос с общежитиями стоит, конечно, важный», — поделился он с журналистами.

Что касается нового учебного корпуса, то там созданы специальные условия для освоения информационных и компьютерных технологий. «Мы максимально учли передовой опыт, наши преподаватели ездили в США, посещали отдельные учебные заведения. Мы там очень много посмотрели вариантов размещения с учетом их учебного процесса», — добавил директор филиала.

По условиям контракта с подрядчиком строительные работы должны завершиться к концу следующего года, но Рамиль Шарифуллин выразил уверенность, что сроки удастся опередить.

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