Татар-информ

4 июля 2019, 21:34

Общество

Челнинскому педуниверситету отдали общежитие и учебный корпус Поволжской ГАФКСиТ

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Общество

Челнинскому педуниверситету отдали общежитие и учебный корпус Поволжской ГАФКСиТ

Решение вопроса стало возможным благодаря содействию депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной.

(Набережные Челны, 4 июля, «Татар-информ»). Челнинскому педагогическому университету отдали общежитие и учебный корпус Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба учебного заведения.

 

До недавнего времени студенты педагогического университета обучались в двух учебных корпусах. Переход в распоряжение НГПУ третьего здания расширяет возможности вуза в части развития материально-технической базы и открытия новых программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В новом здании будут также созданы зоны и для развития индустриально-педагогического колледжа, института дополнительного профессионального образования.

Передача общежития, некогда принадлежавшего Поволжской ГАФКСиТ, позволит увеличить количество мест для проживания иногородних и иностранных студентов.

Решение вопроса стало возможным благодаря содействию депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной, подчеркивают в вузе.

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