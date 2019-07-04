Челнинскому педуниверситету отдали общежитие и учебный корпус Поволжской ГАФКСиТ

(Набережные Челны, 4 июля, «Татар-информ»). Челнинскому педагогическому университету отдали общежитие и учебный корпус Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба учебного заведения.

До недавнего времени студенты педагогического университета обучались в двух учебных корпусах. Переход в распоряжение НГПУ третьего здания расширяет возможности вуза в части развития материально-технической базы и открытия новых программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В новом здании будут также созданы зоны и для развития индустриально-педагогического колледжа, института дополнительного профессионального образования.

Передача общежития, некогда принадлежавшего Поволжской ГАФКСиТ, позволит увеличить количество мест для проживания иногородних и иностранных студентов.

Решение вопроса стало возможным благодаря содействию депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной, подчеркивают в вузе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.