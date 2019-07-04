(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске за пачку сигарет двое пьяных подростков раздели и до смерти забили мужчину, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Двое парней в возрасте 14 и 15 лет выпили и решили погулять по городу. В какой-то момент им встретился 48-летний мужчина, сидевший на скамейке. Парни начали требовать у него сигареты, затем повалили на землю и начали прыгать на нем, потом раздели, разбросали одежду по округе и скрылись», – рассказал Шептицкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как отметил Шептицкий, оба подростка состоят на учете в правоохранительных органах. Молодые люди признались в содеянном. По данному факту ведется расследование.

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