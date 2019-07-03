Татар-информ

4 июля 2019, 15:24

Общество

Эдуард Николаев заставил 9,5-тонный «КАМАЗ» взлететь в короткометражке от Red Bull

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Общество

Эдуард Николаев заставил 9,5-тонный «КАМАЗ» взлететь в короткометражке от Red Bull

Фото: instagram.com/rusminnikhanov/

Рустам Минниханов опубликовал видео на своей странице в Instagram.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Пятикратный победитель «Дакара», член команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев снялся в новом короткометражном фильме от Red Bull. Видеоролик опубликовал на своей странице в соцсети Instagram Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По сюжету Николаев за рулем капотного 9,5-тонного «КАМАЗа» борется с чемпионом Формулы-2018 по дрифту Майком Уиддеттом, управляющим созданным специально для дрифт-заездов Lamborghini NIMBUL, за последнее место на парковке престижного Летнего бала в Гудвуде. Один из наиболее ярких моментов короткометражки — то, как «КАМАЗ» взлетает в воздух, а Lamborghini проезжает в нескольких сантиметрах под ним.

В Гудвуде пройдет Фестиваль скорости. «Я с нетерпением жду возможности принять участие в соревнованиях в Гудвуде, тем более что здесь собралось такое огромное количество всемирно известных команд. Новая модель “КАМАЗ-мастер” капотной компоновки — отличный способ заявить о себе на фестивале», — рассказал Николаев.

В короткометражке снялись и другие известные персоны из мира авто- и мотоспорта: звезда YouTube Арчи Гамильтон, тест-драйвер Grand Tour Эбби Итон, ведущий Сайдвейс Сид и другие.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

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