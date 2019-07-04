(Набережные Челны, 4 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах за сутки при столкновениях легковушек с грузовиками пострадали два человека, сообщили в местной Автоинспекции.

Первое ДТП произошло вчера на пересечении улицы Гостева и Первой дороги. 65-летний водитель «Киа Рио» врезался в грузовик «Скания» с цистерной на прицепе. В результате столкновения водитель иномарки попал в БСМП.

В этот же день на перекрестке улиц Шлюзовая и Авторемонтная водитель «Калины» не уступил дорогу «КАМАЗу». В результате столкновения пострадала 10-летняя пассажирка «Калины». Девочку госпитализировали.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.