В 2019 году Гарантийный фонд РТ выдал субъектам МСП в два раза больше поручительств

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Гарантийный фонд Республики Татарстан за первое полугодие этого года выдал субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 111 поручительств, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«За первое полугодие некоммерческая организация „Гарантийный фонд Республики Татарстан“ выдала 111 поручительств. Размер выданных поручительств — 763 млн рублей, а общий объем финансирования, привлеченного под поручительства, составил 2 млрд 708 млн рублей», — отметили в фонде.

За этот же период в прошлом году было выдано 53 поручительства. Размер выданных поручительств составил 398 млн рублей, а общий объем финансирования, привлеченного под поручительства, — 1,5 млрд рублей.

Кроме того, за шесть месяцев этого года Единый центр кредитования Гарантийного фонда РТ проконсультировал 250 предпринимателей. Представители МСП направили в банк 139 заявок, из которых банк одобрил 51 заявку. Сумма привлеченных кредитов составила 564 млн рублей.

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