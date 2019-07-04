Известная телеведущая провела мастер-класс для детей Заинского района

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Популярная теле- и радиоведущая Альбина Асылгараева провела мастер-класс для заинских ребят. Событие прошло в рамках профориентационной работы, которую проводит Центр занятости населения Заинска, передает «Заинск-информ».

Встреча прошла в формате диалога. Асылгараева подробно ответила на вопросы ребят из «Созвездия», рассказала им о своей профессии. Так, дети узнали, чем отличается работа репортера от ведущего, где и сколько нужно учиться, чтобы стать журналистом, как вести блог в социальных сетях.

Заместитель директора центра занятости Лейсан Хафизова, открывая мероприятие, заметила, что в жизни очень важно заниматься любимым делом. «Мы хотим помочь вам в самоопределении, познакомить с различными профессиями», – пояснила руководитель.

Альбина Асылгараева раскрыла свой секрет успеха. По ее словам, она уже в шестом классе знала, что хочет быть телеведущей, и четко шла к своей цели.

Участники общения рассказали гостье, кем видят себя в будущем. Альбина в свою очередь отметила, что современные дети станут представителями других, непривычных профессий. При этом, например, для медиа они являются хорошим кадровым резервом. «Дети сегодня выбирают такие профессии, которые официально даже не признаны профессиями», – добавила ведущая.

По ее мнению, подобное общение помогает определить дальнейшую траекторию работы с подрастающим поколением, а для детей такие встречи полезны тем, что они могут получить советы специалистов.

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