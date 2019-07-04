Татарстанцы завоевали 26 медалей в первенстве ПФО по шашкам

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). В Казани подвели итоги первенства Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам. Информация об этом появилась на официальном портале Министерства спорта РТ.

Турнир проходил в период с 24 июня по 3 июля в Казанской Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам имени Р. Г. Нежметдинова. К участию допускались юноши и девушки от 9 до 17 лет.

В соревнованиях приняли участие более 200 шашистов из 9 регионов округа. Всего было разыграно 48 комплектов медалей.

Выступление спортсменов из Татарстана было весьма успешным. На их счету 26 медалей, из них 9 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.