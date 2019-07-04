Римма Ратникова: Надеемся, что депутаты Госсовета РТ VI созыва продолжат поддержку соцучреждений

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Надеемся, что работу по поддержке социальных учреждений продолжат депутаты Госсовета РТ шестого созыва. Об этом заявила сегодня заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова на заседании президиума парламента республики.

Президиум Госсовета РТ подвел итоги той работы, которую депутаты провели за последние пять лет по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана.

В ноябре 2014 года президиум Госсовета РТ принял постановление, в соответствии с которым закрепил за каждым из депутатов шефство над одной или несколькими социальными организациями – домами-интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами, детскими домами, социальными приютами, школами-интернатами для сирот, домами ребенка и хосписами, отметила Римма Ратникова.

«Круг учреждений, курируемых депутатами Госсовета РТ пятого созыва, был достаточно расширен. В предыдущих созывах депутаты были закреплены только за учреждениями, подведомственными Минтруду РТ. С ноября 2014 года депутаты стали патронировать социальные учреждения, подведомственные данному министерству, а также Минобрнауки и Минздраву РТ», – рассказала замглавы парламента.

По ее словам, депутаты шефствуют над 65 социальными учреждениями в республике, оказывая им посильную финансовую и материально-техническую помощь для приобретения мебели и технических средств, проведения ремонтных работ, в благоустройстве территории. Кроме того, они активно участвуют в организации и проведении мероприятий, встреч.

«В организациях для взрослого населения организовываются творческие вечера, ежегодно депутаты оказывают помощь по подписке учреждений на республиканские печатные издания. Также депутаты организовывали экскурсионные поездки для жителей домов-интернатов в Елабугу, Болгар, Свияжск. В детских учреждениях проводятся различные тематические праздничные мероприятия, а также акция “Помоги собраться в школу”, оказывается помощь выпускникам», – добавила Римма Ратникова.

Она также напомнила о проектах «Дорогой мой ветеран», «Сможем вместе», «Без бергэ – Мы вместе», реализованных силами депутатов фракции «Единая Россия» и объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие».

«В целом профильные министерства и руководство учреждений отмечают важность проводимой депутатами работы, повышение эффективности деятельности организации. Надеемся, что эта работа, мы предлагаем это сделать, продолжится депутатами Госсовета шестого созыва. Даже просто привлечение внимания к деятельности учреждений, которые нуждаются в помощи, тоже очень важно», – подчеркнула парламентарий.

«Недооценивать эту работу нельзя. Много небезразличных людей, которые с душой, на общественных началах занимаются крайне важным делом. Разные категории населения признательны руководству республики, органам государственной и муниципальной власти Татарстана за человеческий подход к таким делам. Внимание – это главное», – добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В Постановлении Президиума Госсовета РТ отмечен вклад депутатов республиканского парламента в решение вопросов повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшения качества жизни получателей услуг, предоставляемых в данных организациях. Принято решение считать целесообразным продолжить работу депутатов Госсовета РТ по оказанию содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в решении их текущих и перспективных задач.

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