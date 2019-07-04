Татар-информ

4 июля 2019, 14:56

ПолитикаОбщество

Римма Ратникова: Надеемся, что депутаты Госсовета РТ VI созыва продолжат поддержку соцучреждений

Рекомендуем

ПолитикаОбщество

Римма Ратникова: Надеемся, что депутаты Госсовета РТ VI созыва продолжат поддержку соцучреждений

Фото: Александр Эшкинин

Президиум Госсовета РТ подвел итоги работы депутатов за пять лет по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Надеемся, что работу по поддержке социальных учреждений продолжат депутаты Госсовета РТ шестого созыва. Об этом заявила сегодня заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова на заседании президиума парламента республики.

Президиум Госсовета РТ подвел итоги той работы, которую депутаты провели за последние пять лет по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана.

В ноябре 2014 года президиум Госсовета РТ принял постановление, в соответствии с которым закрепил за каждым из депутатов шефство над одной или несколькими социальными организациями – домами-интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами, детскими домами, социальными приютами, школами-интернатами для сирот, домами ребенка и хосписами, отметила Римма Ратникова.

«Круг учреждений, курируемых депутатами Госсовета РТ пятого созыва, был достаточно расширен. В предыдущих созывах депутаты были закреплены только за учреждениями, подведомственными Минтруду РТ. С ноября 2014 года депутаты стали патронировать социальные учреждения, подведомственные данному министерству, а также Минобрнауки и Минздраву РТ», – рассказала замглавы парламента.

По ее словам, депутаты шефствуют над 65 социальными учреждениями в республике, оказывая им посильную финансовую и материально-техническую помощь для приобретения мебели и технических средств, проведения ремонтных работ, в благоустройстве территории. Кроме того, они активно участвуют в организации и проведении мероприятий, встреч.

«В организациях для взрослого населения организовываются творческие вечера, ежегодно депутаты оказывают помощь по подписке учреждений на республиканские печатные издания. Также депутаты организовывали экскурсионные поездки для жителей домов-интернатов в Елабугу, Болгар, Свияжск. В детских учреждениях проводятся различные тематические праздничные мероприятия, а также акция “Помоги собраться в школу”, оказывается помощь выпускникам», – добавила Римма Ратникова.

Она также напомнила о проектах «Дорогой мой ветеран», «Сможем вместе», «Без бергэ – Мы вместе», реализованных силами депутатов фракции «Единая Россия» и объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие».

«В целом профильные министерства и руководство учреждений отмечают важность проводимой депутатами работы, повышение эффективности деятельности организации. Надеемся, что эта работа, мы предлагаем это сделать, продолжится депутатами Госсовета шестого созыва. Даже просто привлечение внимания к деятельности учреждений, которые нуждаются в помощи, тоже очень важно», – подчеркнула парламентарий.

«Недооценивать эту работу нельзя. Много небезразличных людей, которые с душой, на общественных началах занимаются крайне важным делом. Разные категории населения признательны руководству республики, органам государственной и муниципальной власти Татарстана за человеческий подход к таким делам. Внимание – это главное», – добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В Постановлении Президиума Госсовета РТ отмечен вклад депутатов республиканского парламента в решение вопросов повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшения качества жизни получателей услуг, предоставляемых в данных организациях. Принято решение считать целесообразным продолжить работу депутатов Госсовета РТ по оказанию содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в решении их текущих и перспективных задач. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Эдуард Николаев заставил 9,5-тонный «КАМАЗ» взлететь в короткометражке от Red Bull
Новости дня
15:24
Эдуард Николаев заставил 9,5-тонный «КАМАЗ» взлететь в короткометражке от Red Bull

Рустам Минниханов опубликовал видео на своей странице в Instagram.

15:21
В Набережных Челнах за сутки при столкновениях легковушек с грузовиками пострадали два человека
15:10
Более 100 млн рублей привлекли депутаты Госсовета РТ для помощи социальным организациям Татарстана

Благодаря поддержке депутатов во многих приютах и детдомах провели ремонт помещений и благоустроили территорию.

14:56
Римма Ратникова: Надеемся, что депутаты Госсовета РТ VI созыва продолжат поддержку соцучреждений

Президиум Госсовета РТ подвел итоги работы депутатов за пять лет по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

14:51
В Альметьевске за пачку сигарет двое пьяных подростков раздели и до смерти забили мужчину

В Следкоме отметили, что оба парня состоят на учете в правоохранительных органах.

14:40
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о подготовке к спортивным марафонам

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:29
МВД по РТ опровергло участие полицейских в драке в ночном клубе Набережных Челнов

Конфликт в ночном клубе попал на записи камер видеонаблюдения.

14:24
Fitch улучшило прогноз по рейтингу ВСК

ВСК стабильно входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков и обладает безупречной кредитной историей.

14:15
Спасатели вывезли с территории двух челнинских детсадов осиные гнезда

Спасатели, прибывшие по вызовам, ликвидировали ульи и вывезли их в безопасное место.

14:08
Для казанских семей на Кремлевской набережной проведут бесплатную фотосессию

Бесплатная фотосессия будет проходить на Кремлевской набережной с 14.00 до 20.00.

14:05
В селе Ульянково Кайбицкого района пастух утонул в цистерне с молоком

Мужчина упал в емкость глубиной около двух метров, наполненную охлажденным молоком.

13:52
Кадры для малого и среднего бизнеса в Зеленодольском районе будут готовить по целевым соглашениям

Предприниматели и образовательные учреждения объединятся, чтобы решить проблему кадрового голода.

13:36
Минниханов провел переговоры с бизнесменами Израиля, готовыми инвестировать в Татарстан

Делегация представителей бизнес-кругов Израиля прибыла в Татарстан накануне для изучения экономического потенциала республики.

13:35
Жертвами страшного ДТП в Менделеевском районе Татарстана стали два человека

Смертельная авария произошла накануне днем на 18-м км автодороги Псеево – Крынды.

13:20
На заключительном заседании Госсовета 11 июля Мухаметшин подведет итоги работы парламента V созыва

На 49-м заседании Госсовета Татарстана депутаты рассмотрят 29 вопросов.

13:16
Минтруда РТ назвало самые востребованные профессии в Татарстане

Республике требуются специалисты по нефтепереработке, сельскому хозяйству, учителя и медики.

13:04
Президент РТ выделил средства на проект реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани

Распоряжением Рустама Минниханова было выделено финансирование на доработку проектной документации и на укрепление острова, где расположен храм.

12:52
Жители некоторых домов четырех районов Казани останутся без света

Отключение связано с плановыми ремонтными работами линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

12:40
С начала года предприниматели с ограниченными возможностями здоровья открыли 5 фирм в Татарстане

Люди с инвалидностью ведут бизнес в Казани, Спасском, Нурлатском и Зеленодольском районах республики.

12:33
Прокуратура РТ проверит сообщения о поборах в Пушкинском пролицее в Челнах

В соцсети появилась информация, что с родителей первоклассников руководство лицея просят деньги на учебники, ремонт и медикаменты.

12:30
Тимур Нагуманов: В районах Татарстана создадут «дорожные карты» по улучшению делового климата

Работа началась в 15 муниципалитетах, в 4 городах и районах планы по развитию предпринимательской среды уже сформированы.

12:26
Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты за счет нефтегазовых доходов
12:20
ВТБ получил три награды Visa Global Service Quality
12:12
Минтимер Шаймиев открыл в Казани мемориальную доску в честь композитора Ильгиза Мазитова

Памятная доска появилась на фасаде одного из домов по улице Малая Красная.

12:07
В Елабуге мужчина влез на чужую дачу через окно, выдрал сигнализацию, но был пойман росгвардейцами

Ранее судимого мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

События