«Чаша Пифагора» и прозрачный компьютер: школьники Набережных Челнов представили КАМАЗу свои проекты

(Набережные Челны, 4 июля, «Татар-информ»). В школе № 30 Набережных Челнов прошел конкурс проектов учащихся инженерных классов, которые поразили жюри своей внимательностью к деталям повседневной жизни, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Презентация проектов состоялась в рамках действия трёхстороннего соглашения между ПАО «КАМАЗ», КНИТУ-КАИ и администрацией школы, которое предусматривает профориентационную работу со стороны кураторов технических классов.

Презентация проектов показала высокий изобретательный потенциал учащихся. Жюри поразили некоторые из идей школьников. Так, школьница Эзалия Каюмова удивила проектом «Чаша Пифагора», которая наполняется только до указанного уровня, а все что выше нормы — выливается. Такая хитрость не позволит человеку выпить воды сверх нормы, считает автор.

Лучшими же проектами признаны «Лифт» Екатерины Легостевой, которая позволяет незрячим людям решать головоломки и тренировать интеллект, и проект Никиты Лаптева, который представил охлаждающую подставку для ноутбука. Жюри отметило, что проблема перегрева мобильных устройств актуальна и изобретение Никиты сможет продлить срок службы техники.

Ещё одно полезное устройство для компьютерной техники придумали Георгий Оводков и Ришат Юсупов. Они представили прозрачный корпус для персонального компьютера, оснащённый эффектной LED-подсветкой. Он не только украсит интерьер, но и позволит выявлять малейшую запылённость внутри корпуса и уберечь комплектующие компьютера от перегрева.

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