Татар-информ

4 июля 2019, 14:24

Экономика и финансы

Fitch улучшило прогноз по рейтингу ВСК

Экономика и финансы

Fitch улучшило прогноз по рейтингу ВСК

ВСК стабильно входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков и обладает безупречной кредитной историей.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне «BB-» и пересмотрело прогноз по рейтингу на «Стабильный».

Рейтинговое действие последовало в связи с вступлением в силу федерального закона от 27 июня 2019 г. № 153-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений статьи 25 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Пересмотр прогноза отражает предположение Fitch о том, что ВСК более не будет нести риски, связанные со страхованием гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ).

Согласно нормам указанного федерального закона, страхование ГОЗ как институт прекращает свое действие, а все договоры страхования, за исключением тех, по которым наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате возмещения, а также договоров, заключенных в отношении завершенных и введенных в эксплуатацию объектов, подлежат досрочному прекращению. Незаработанная страховщиком премия подлежит перечислению в Фонд защиты дольщиков в течение 40 рабочих дней со дня вступления закона в силу.

«Миссия компании в поддержке и защите граждан и бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации. Мы крайне ответственно относимся ко всем обязательствам компании, профессиональному и честному урегулированию страховых событий. По договорам ГОЗ выплачено страховых возмещений на сумму порядка 1 млрд рублей. В ходе урегулирования компания оказывала всю необходимую консультационную и психологическую помощь своим клиентам», — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

ВСК стабильно входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков и обладает безупречной кредитной историей. На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам 1 квартала 2019 года капитал группы ВСК вырос на 8% до 28,6 млрд рублей, активы до 138 млрд, а прибыль составила 1,7 млрд рублей.

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