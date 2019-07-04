Более 100 млн рублей привлекли депутаты Госсовета РТ для помощи социальным организациям Татарстана

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Парламентарии Татарстана добровольно оказывают помощь 65 социальным учреждениям республики: домам-интернатам, социальным приютам, домам ребенка, коррекционным школам. Отчет по патронажу социально-ориентированных организаций сегодня представила заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Выступая на заседании президиума Госсовета РТ, Римма Ратникова напомнила, что в 2014 году депутаты взяли шефство над учреждениями, которые относятся к системе республиканских Минздрава и Минобрнауки. В общей сложности под патронаж попали 65 социальных организаций. За 5 лет благодаря поддержке депутатов во многих учреждениях был произведен ремонт помещений и благоустройство территорий. Депутаты неоднократно оказывали помощь в приобретении инвентаря и оборудования, бытовой техники. Это позволило существенно улучшить условия проживания подопечных — в том числе ветеранов и детей-сирот. Так, депутатское объединение «Мэрхэмэт — Милосердие», куда вошли женщины-депутаты фракции «Единой России», в 2015-2016 годах организовали проект «Наш ветеран», благодаря которому удалось собрать почти 20 млн рублей на ремонт 17 домов-интернатов, где проживают ветераны. Еще 53 млн рублей депутаты-единороссы собрали в 2017-2018 годах в рамках еще одной инициативы — «Сможем вместе» — благодаря которой удалось благоустроить и отремонтировать 17 приютов для детей-сирот. «В общей сложности на помощь социально ориентированным НКО депутаты помогли привлечь более 100 млн рублей», — сообщила Римма Ратникова.

Подводя итоги обсуждения отчетного доклада Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что вклад каждого депутата важен – вне зависимости от того, насколько финансово емкие проекты он сумел реализовать. «У одного депутата есть возможность сделать пожертвование или привлечь средства благотворительного фонда, а у другого нет – но он готов вкладывать время и силы, чтобы организовать творческий памятный вечер для ветеранов, вывезти детей на экскурсию в Елабугу, Болгар или Свияжск. Третий депутат дарит престарелым жителям подписку на республиканские газеты – и люди ему за это благодарны. На первый взгляд вклад каждого различается. Но на самом деле главный вклад – это внимание к людям. И нам очень важно продолжать эту работу и дальше, в новом созыве Госсовета РТ», – подчеркнул руководитель парламента.

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