Татар-информ

4 июля 2019, 15:10

Общество

Более 100 млн рублей привлекли депутаты Госсовета РТ для помощи социальным организациям Татарстана

Общество

Более 100 млн рублей привлекли депутаты Госсовета РТ для помощи социальным организациям Татарстана

Фото: Александр Эшкинин

Благодаря поддержке депутатов во многих приютах и детдомах провели ремонт помещений и благоустроили территорию.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Парламентарии Татарстана добровольно оказывают помощь 65 социальным учреждениям республики: домам-интернатам, социальным приютам, домам ребенка, коррекционным школам. Отчет по патронажу социально-ориентированных организаций сегодня представила заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Выступая на заседании президиума Госсовета РТ, Римма Ратникова напомнила, что в 2014 году депутаты взяли шефство над учреждениями, которые относятся к системе республиканских Минздрава и Минобрнауки. В общей сложности под патронаж попали 65 социальных организаций. За 5 лет благодаря поддержке депутатов во многих учреждениях был произведен ремонт помещений и благоустройство территорий. Депутаты неоднократно оказывали помощь в приобретении инвентаря и оборудования, бытовой техники. Это позволило существенно улучшить условия проживания подопечных — в том числе ветеранов и детей-сирот. Так, депутатское объединение «Мэрхэмэт — Милосердие», куда вошли женщины-депутаты фракции «Единой России», в 2015-2016 годах организовали проект «Наш ветеран», благодаря которому удалось собрать почти 20 млн рублей на ремонт 17 домов-интернатов, где проживают ветераны. Еще 53 млн рублей депутаты-единороссы собрали в 2017-2018 годах в рамках еще одной инициативы — «Сможем вместе» — благодаря которой удалось благоустроить и отремонтировать 17 приютов для детей-сирот. «В общей сложности на помощь социально ориентированным НКО депутаты помогли привлечь более 100 млн рублей», — сообщила Римма Ратникова.

Подводя итоги обсуждения отчетного доклада Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что вклад каждого депутата важен – вне зависимости от того, насколько финансово емкие проекты он сумел реализовать. «У одного депутата есть возможность сделать пожертвование или привлечь средства благотворительного фонда, а у другого нет – но он готов вкладывать время и силы, чтобы организовать творческий памятный вечер для ветеранов, вывезти детей на экскурсию в Елабугу, Болгар или Свияжск. Третий депутат дарит престарелым жителям подписку на республиканские газеты – и люди ему за это благодарны. На первый взгляд вклад каждого различается. Но на самом деле главный вклад – это внимание к людям. И нам очень важно продолжать эту работу и дальше, в новом созыве Госсовета РТ», – подчеркнул руководитель парламента.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Эдуард Николаев заставил 9,5-тонный «КАМАЗ» взлететь в короткометражке от Red Bull
Новости дня
15:24
Эдуард Николаев заставил 9,5-тонный «КАМАЗ» взлететь в короткометражке от Red Bull

Рустам Минниханов опубликовал видео на своей странице в Instagram.

15:21
В Набережных Челнах за сутки при столкновениях легковушек с грузовиками пострадали два человека
15:10
Более 100 млн рублей привлекли депутаты Госсовета РТ для помощи социальным организациям Татарстана

Благодаря поддержке депутатов во многих приютах и детдомах провели ремонт помещений и благоустроили территорию.

14:56
Римма Ратникова: Надеемся, что депутаты Госсовета РТ VI созыва продолжат поддержку соцучреждений

Президиум Госсовета РТ подвел итоги работы депутатов за пять лет по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

14:51
В Альметьевске за пачку сигарет двое пьяных подростков раздели и до смерти забили мужчину

В Следкоме отметили, что оба парня состоят на учете в правоохранительных органах.

14:40
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о подготовке к спортивным марафонам

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:29
МВД по РТ опровергло участие полицейских в драке в ночном клубе Набережных Челнов

Конфликт в ночном клубе попал на записи камер видеонаблюдения.

14:24
Fitch улучшило прогноз по рейтингу ВСК

ВСК стабильно входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков и обладает безупречной кредитной историей.

14:15
Спасатели вывезли с территории двух челнинских детсадов осиные гнезда

Спасатели, прибывшие по вызовам, ликвидировали ульи и вывезли их в безопасное место.

14:08
Для казанских семей на Кремлевской набережной проведут бесплатную фотосессию

Бесплатная фотосессия будет проходить на Кремлевской набережной с 14.00 до 20.00.

14:05
В селе Ульянково Кайбицкого района пастух утонул в цистерне с молоком

Мужчина упал в емкость глубиной около двух метров, наполненную охлажденным молоком.

13:52
Кадры для малого и среднего бизнеса в Зеленодольском районе будут готовить по целевым соглашениям

Предприниматели и образовательные учреждения объединятся, чтобы решить проблему кадрового голода.

13:36
Минниханов провел переговоры с бизнесменами Израиля, готовыми инвестировать в Татарстан

Делегация представителей бизнес-кругов Израиля прибыла в Татарстан накануне для изучения экономического потенциала республики.

13:35
Жертвами страшного ДТП в Менделеевском районе Татарстана стали два человека

Смертельная авария произошла накануне днем на 18-м км автодороги Псеево – Крынды.

13:20
На заключительном заседании Госсовета 11 июля Мухаметшин подведет итоги работы парламента V созыва

На 49-м заседании Госсовета Татарстана депутаты рассмотрят 29 вопросов.

13:16
Минтруда РТ назвало самые востребованные профессии в Татарстане

Республике требуются специалисты по нефтепереработке, сельскому хозяйству, учителя и медики.

13:04
Президент РТ выделил средства на проект реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани

Распоряжением Рустама Минниханова было выделено финансирование на доработку проектной документации и на укрепление острова, где расположен храм.

12:52
Жители некоторых домов четырех районов Казани останутся без света

Отключение связано с плановыми ремонтными работами линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

12:40
С начала года предприниматели с ограниченными возможностями здоровья открыли 5 фирм в Татарстане

Люди с инвалидностью ведут бизнес в Казани, Спасском, Нурлатском и Зеленодольском районах республики.

12:33
Прокуратура РТ проверит сообщения о поборах в Пушкинском пролицее в Челнах

В соцсети появилась информация, что с родителей первоклассников руководство лицея просят деньги на учебники, ремонт и медикаменты.

12:30
Тимур Нагуманов: В районах Татарстана создадут «дорожные карты» по улучшению делового климата

Работа началась в 15 муниципалитетах, в 4 городах и районах планы по развитию предпринимательской среды уже сформированы.

12:26
Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты за счет нефтегазовых доходов
12:20
ВТБ получил три награды Visa Global Service Quality
12:12
Минтимер Шаймиев открыл в Казани мемориальную доску в честь композитора Ильгиза Мазитова

Памятная доска появилась на фасаде одного из домов по улице Малая Красная.

12:07
В Елабуге мужчина влез на чужую дачу через окно, выдрал сигнализацию, но был пойман росгвардейцами

Ранее судимого мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

События