(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). МВД по РТ опровергло участие полицейских в драке в ночном клубе Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД по РТ, конфликт между компанией отдыхающих и сотрудниками частной охранной организации произошел вечером 27 июня в одном из ночных клубов.

«В это же время в кафе присутствовали двое сотрудников полиции, которые находились там в свое нерабочее время. Став свидетелями инцидента, полицейские попытались успокоить конфликтовавших. Для дальнейшего пресечения конфликта в кафе прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны», – объяснили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе Управления Росгвардии по РТ агентству сообщили, что по вызову выезжал экипаж вневедомственной охраны. Как выяснилось, компания пьяных мужчин пыталась пройти в здание клуба и поругалась с администрацией.

«Один из граждан повел себя агрессивно, начал нецензурно выражаться в адрес администратора, после чего ударил его. Сотрудники Росгвардии предупредили мужчину о неправомерности его действий, но гражданин оттолкнул стража порядка, в связи с чем к нему была применена физическая сила и средства ограничения подвижности», – сообщили в Росгвардии.

Дебошира передали сотрудникам следственно-оперативной части УМВД по Набережным Челнам для дальнейшего разбирательства.

Информация о том, что кто-то из компании имеет отношение к силовым структурам, добавили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, не подтверждается.

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