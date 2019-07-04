Спасатели вывезли с территории двух челнинских детсадов осиные гнезда

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Спасатели вывезли с территории двух детсадов в Набережных Челнах осиные гнезда. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 9.30 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение об осином гнезде на территории детского сада № 3 в поселке Сидоровка», – уточнили в МЧС.

Спасатели, прибывшие по вызову, ликвидировали улей и вывезли его в безопасное место.

Спустя час в службу спасения обратились из детсада № 56 в Автограде. Очевидцы сообщили, что на территории учреждения находится осиное гнездо. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали осиный улей.



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