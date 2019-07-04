В селе Ульянково Кайбицкого района пастух утонул в цистерне с молоком

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Кайбицком районе пастух утонул в цистерне с молоком, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«В минувший понедельник сторож агрофирмы в Ульянково попросил подсобного рабочего-пастуха подменить его на некоторое время и ушел. Пастух решил выпить молока из цистерны, предназначенной для хранения молока, охлажденного до двух градусов», – рассказала Газизова.

51-летний мужчина попытался зачерпнуть молока и упал в емкость глубиной около двух метров. Его тело с признаками утопления обнаружили в минувший понедельник утром.

В данный момент следователи изучают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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