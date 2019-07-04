У 6 тыс. сотрудников Казаньоргсинтеза на 30% вырастут зарплаты

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В связи с масштабной индексацией зарплат на ПАО «Казаньоргсинтез» у 6 тыс. сотрудников ежемесячный доход увеличится на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Цель социально ориентированного предприятия, каким является Казаньоргсинтез, состоит в том, чтобы его работники были в первую очередь обеспечены финансово. Индексация позволит не только избежать снижения реальных доходов наших работников, но и обеспечит их рост», — сообщил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Самой многочисленной категорией сотрудников в Казаньоргсинтезе являются рабочие — 6 тыс. человек из 8,3 тыс. общего штата.

По итогам первой половины 2019 года средняя ежемесячная зарплата рабочего промышленно-производственного штата составила 49,8 тысяч рублей, это на 40% выше средней заработной платы по Татарстану за тот же период. После индексации произойдет повышение среднемесячных доходов рабочих также на 30%, что составит более 60 тыс. рублей в месяц.

Также увеличились оклады специалистов на 10%.

Меньше всего индексация коснулась руководящих должностей. Здесь рост доходов составил от 3 до 7%.

По итогам индексации повысится и размер части социальных выплат, которые также привязаны к размеру оклада. Это касается материальной помощи к отпуску, премии по итогам года, выплат к юбилеям и других.

Предыдущая индексация на ПАО «Казаньоргсинтез» проводилась менее года назад, 1 августа 2018. Тогда среднемесячный доход рабочих поднялся в среднем на 11%.

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