Жертвами страшного ДТП в Менделеевском районе Татарстана стали два человека

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Жертвами страшного ДТП в Менделеевском районе Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне примерно в 14.00 на 18-м км автодороги Псеево – Крынды 22-летний водитель "Шевроле", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем "БМВ", за рулем которого находился 33-летний мужчина», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии водитель и 48-летняя пассажирка «Шевроле» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель немецкого авто с различными травмами был госпитализирован.



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