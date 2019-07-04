Для казанских семей на Кремлевской набережной проведут бесплатную фотосессию

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 7 июля, в преддверии Дня семьи любви и верности, на Кремлевской набережной фотографы фото- и видеостудии «Видимый свет» проведут бесплатную фотосессию каждой желающей семье, сообщают организаторы.



Основная цель проекта – чтобы у каждой семьи была совместная фотография, которая со временем станет важной семейной реликвией и будет бережно храниться у детей, внуков и даже правнуков.



«Бесплатная фотосессия будет проходить с 14.00 до 20.00», – отмечает источник. Участие в акции можно принять без регистрации.



Все это время в трех локациях Набережной будут работать около шести фотографов в белых футболках с именными бейджами. Фотосессия будет проходить в порядке живой очереди и займет не более 15 минут на каждую семью.



Команда фотографов уже пятый год организовывает акцию «Семейный портрет» в память о фотографе и операторе постановщике Марате Шайхутдинове – отце основателя студии «Видимый свет» Тимура Шайхутдинова.



Подробности можно узнать у организаторов по телефону: +7 966 250 27 00 и в соцсетях студии «Видимый свет»: @vidimsvet и https://vk.com/vidimsvet

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