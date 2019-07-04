Лучшие сельскохозяйственные блогеры получат 265 тыс. рублей

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В этом году в пятый раз проводится Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия», сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

«В этом году конкурс проводится уже в пятый раз. Я уверен, что он выявит тот огромный творческий потенциал, который содержит сама тема, связанная с любовью к родной земле, с благородным трудом по ее возделыванию, с сохранением корней и духовной преемственностью поколений, с жизнью тружеников, от которых во многом зависит жизнь и процветание всей той разнообразной, но единой общности, которая зовется народом России», – отмечает Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства.

В конкурсе могут принять участие средства массовой информации, журналисты и блогеры, освещающие новости и достижения, судьбы людей села.

В первый год проведения в конкурсе приняли участие представители 68 регионов, в прошлом году поборолись за призы уже 77 субъектов.

«Борьба за лидерство в нашем конкурсе развернется нешуточная: из года в года растет не только количество его участников, но и качество, и широта тематического охвата, и разнообразие форматов подачи материала. И выиграем от конкурентной борьбы профессионалов пера все мы, выиграет сельское хозяйство», – подчеркнул министр.

Победители и призеры будут отмечены дипломами и денежными премиями. Призовой фонд конкурса составит 1 млн 245 тыс. рублей.

Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции.

Заявки для участия принимаются до 31 августа на электронную почту agrosmi2019@yandex.ru. Более подробную информацию можно найти на сайте http://konkurs.agromedia.ru/.



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