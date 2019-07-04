В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о подготовке к спортивным марафонам

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Завтра, 5 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке к спортивным марафонам.

В мероприятии примут участие заведующая кардиологическим отделением № 1 ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» Зульфия Ким, профессор кафедры неврологии и реабилитации Казанского ГМУ Фарида Тахавиева, заведующий отделением функциональной диагностики № 1 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Юрий Терегулов.

На пресс-конференции расскажут о марафонах, а именно – как подготовиться к марафону/забегу/велопробегу, как построить тренировочный процесс, какие существуют противопоказания, как уберечь себя от травм, частые ошибки при подготовке, на что стоит обратить внимание и многое другое.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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