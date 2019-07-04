Минниханов провел переговоры с бизнесменами Израиля, готовыми инвестировать в Татарстан

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ делегацию бизнесменов Израиля во главе с руководителем компании NNG Дэвидом Верником. Обсуждалось возможность создания новых предприятий на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи представители бизнес-сообщества Израиля рассказали о деятельности своих компаний, опыте работы в России, обозначили перспективные отрасли для развития взаимодействия с Татарстаном. Так, участники встречи обсудили возможность совместных проектов в области сельского хозяйства, кибербезопасности, строительства, здравоохранения», – отметили в пресс-службе.

Рустам Минниханов выразил уверенность, что визит предпринимателей Израиля в Татарстан будет способствовать расширению торгово-экономических связей, направленных на укрепление российско-израильских отношений.

Делегация представителей бизнес-кругов Израиля прибыла в Татарстан накануне для изучения экономического потенциала республики. Главы израильских компаний посетили презентационный центр Агентства инвестиционного развития РТ и ознакомились с инвестиционными возможностями республики. Также гости побывали в Иннополисе, где осмотрели особую экономическую зону и университет.

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