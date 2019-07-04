На заключительном заседании Госсовета 11 июля Мухаметшин подведет итоги работы парламента V созыва

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заключительное 49-е заседание Государственного Совета Татарстана пятого созыва состоится 11 июля. Информацию об итогах работы за пять лет республиканского парламента представит Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента РТ.

«Планируется заключительное заседание Госсовета с вопросами, которые предложено безотлагательно рассмотреть уходящему в историю парламенту пятого созыва, – сказал Фарид Мухаметшин. – На заседании мы хотели бы поблагодарить наиболее активно работающих депутатов, вручить награды».

В повестку дня предстоящего заседания внесено 29 вопросов. В частности, восемь республиканских законопроектов, в том числе два из них подготовлены ко второму чтению и шесть – к первому, а также три законодательные инициативы Госсовета РТ. Кроме того, депутаты рассмотрят 11 проектов федеральных законов и инициатив субъектов РФ.

Во втором чтении парламентарии обсудят такие законопроекты, как «О библиотеках и библиотечном деле» и «О внесении изменений в Закон РТ "О Конституционном суде РТ"».

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету РТ из федерального бюджета бюджетных кредитов», а также изменения в Семейный кодекс РТ и Бюджетный кодекс РТ.

Кроме того, подготовлено обращение Госсовета РТ к Председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу продления срока, в течение которого некоммерческие организации, созданные для ведения садоводства и огородничества, вправе осуществлять добычу подземных вод без получения лицензиями на пользование недрами.

Предполагается заслушать отчет о работе Комиссии Госсовета РТ по мониторингу законодательства и правоприменительной практики, внести изменения в регламент Госсовета РТ, рассмотреть вопрос об установлении в республике Дня садовода.

«Я хотел бы прокомментировать дискуссии, начатые в соцсетях, о внесении изменений в регламент Госсовета. Такая практика существует во многих субъектах РФ. Мы в парламенте обязаны собираться и высказывать свое мнение по федеральным законопроектам, которые накануне будет рассматривать Госдума. В условиях цифровизации, новых подходов, есть возможность записать отзывы путем опроса депутатов, голосования, отправить их по электронной почте. Все федеральные законопроекты мы будем рассматривать, давать заключения, но есть возможность с помощью электронных средств высказать мнение каждому депутату», – отметил Фарид Мухметшин.

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва.

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