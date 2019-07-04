Хайруллин: Я категорически против данного вида доначисления НДС за импорт кормов для животных

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На днях Министерство финансов РФ проинформировало компании, поставляющие из-за рубежа ингредиенты в стартовые корма для животных о необходимости доплатить налог на добавленную стоимость (НДС) на ввезенные кормовые добавки за последние три года.

Как рассказал татарстанский депутат, зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, в Госдуме большинство депутатов против доначисления НДС за импорт кормов для животных.

«На уровне аграрного комитета Госдумы обсуждения этого вопроса пока не было, но возможно, что обсуждали в бюджетном комитете. Сейчас идет работа в регионах. Когда будет обсуждение в нашем комитете, пока точно не скажу, думаю, о дате станет больше известно уже на следующей неделе», - пояснил парламентарий.

Доначисление импортерам кормовых добавок для животных НДС за уже истекший период вводить нельзя, это лишь разорит поставщиков и отразится на стоимости продукции и не поддержит локальных производителей, сказал заместитель председателя комитета.

«Я категорически против данного вида доначисления, так как закон обратной силы никогда не должен иметь: то, что было, то прошло. О том, что будет, необходимо предупреждать заранее. Тут две стороны. Первое – себестоимость производимого мяса, молока, возрастет, альтернативы импортным добавкам, к сожалению, у нас нет. С другой стороны, надо понять, какую цель преследует Минфин. Если цель - локализация производства в России, по примеру автомобилестроения, то нужен комплекс мер, одним поднятием НДС не обойтись», - заявил Айрат Хайруллин.

Отметим, что проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года.

В рамках этого постановления импортеры ввозили добавки, уплачивая НДС по льготной ставке в 10%. Однако поправки, четко относящие кормовые добавки к льготной категории, вступили в силу только 1 апреля 2019 года.

В Минсельхозе предложили вновь внести изменения в постановление и распространить его действие на добавки, ввезенные с 1 января 2016 года. Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство, сказано в протоколе.

Тем временем представители отраслевых ассоциаций заявили во вторник, что доначисление импортерам кормовых добавок НДС за последние три года обойдется животноводческому сектору не менее чем в 4 миллиарда рублей и неизбежно отразится на стоимости мясной продукции для конечного потребителя.

«К сожалению, у нас практически не осталось российской альтернативы, и мы должны по большому счету думать о том, как импортозамещать себя не только в плане готового производимого продовольствия. Нам надо работать с генетикой, работать в фармацевтике, чтобы инвесторы с технологиями приходили к нам в страну. А доначисление НДС на импорт кормовых добавок, конечно, пополнит бюджет, но прежде всего за счет кармана налогоплательщиков», - отметил Айрат Хайруллин.

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