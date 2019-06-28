Президент РТ выделил средства на проект реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выделил финансирование на проект реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.

Распоряжением Президента Республики Татарстан было выделено финансирование на доработку проектной документации храма-памятника – в основном это архитектурные решения фасадов и интерьеров. Также средства выделены на укрепление острова, на котором расположен храм, рассказал Михаил Федотов.

«Один из сложных объектов, который сейчас находится в безвозмездном пользовании в Казанской епархии, – это храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, расположенный на реке Казанка на отдельном острове. Это уникальный памятник архитектуры – один из старейших, если не самый старый воинский мемориал в России. Очень долго не выделялись деньги на его реставрацию, соответственно не было полноценного проекта реставрации», – поделился главный инженер Казанской епархии.

Федотов отметил, что данный проект финансировался и ранее, но лишь частями, поэтому был составлен не в полном объеме. Теперь поступление новых средств позволит завершить проект.

«Мы надеемся, что в следующем году проект по интерьерам будет готов, а в этом году закончится работа по берегоукреплению. Также в следующем году, если мы получим и согласуем проект на полную реставрацию этого памятника архитектуры, то, возможно, уже будем заявляться на федеральное, либо республиканское финансирование на проведение работ по реставрации», – сообщил инженер.

Еще одной проблемой этого объекта Михаил Федотов называется отсутствие доступа к храму. Мостовое перекрытие, которое было сделано в советские годы, уже утрачено, и добраться к памятнику пешком можно лишь в период, когда понижается уровень воды в водохранилище.

«Вчера на совещании, посвященном благоустройству набережной в районе Кировской дамбы, был представлен эскизный и концептуальный проект пешеходного перехода от дамбы к острову, где находится памятник. Очень надеемся, что на это сейчас тоже будут выделены средства», – заключил Михаил Федотов.

Заказчиком проекта реставрации и укрепления выступает ГИСУ, на данный момент проходит конкурсная процедура по выбору подрядчика, добавил инженер.



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