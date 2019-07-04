Прокуратура РТ проверит сообщения о поборах в Пушкинском пролицее в Челнах

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Прокуратура РТ проверит сообщения о поборах в Пушкинском пролицее в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Набережных Челнов по поручению прокуратуры РТ проверит информацию в соцсетях о сборе средств с родителей учащихся Пушкинского пролицея. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об образовании и о благотворительной деятельности, в том числе соблюдение принципа добровольности», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Информация о поборах с родителей первоклассников появилась на страницах одного из набережночелнинских пабликов в соцсети. Родитель будущего школьника жалуется на огромные поборы. Якобы руководство пролицея просит средства буквально на все: тетради, учебники, ремонт классов, посадку клумб и даже медикаменты.

В надзорном ведомстве отмечают, что что добровольный родительский взнос – это способ материальной поддержки учебного заведения, применяемый только по желанию родителя. Любые требования обязательной финансовой помощи являются неправомерными.

«В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», – уточнил Руслан Галиев.



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