В Елабуге мужчина влез на чужую дачу через окно, выдрал сигнализацию, но был пойман росгвардейцами

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Елабуге ранее судимый безработный мужчина влез на чужую дачу через окно, выдрал сигнализацию, но был пойман росгвардейцами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Рано утром на пульт централизованной охраны ОВО по Елабуге поступил сигнал тревоги из охраняемого дома в садоводческом обществе, находящегося в черте города. Оперативно прибыв по адресу, сотрудники группы задержания блокировали территорию объекта и приступили к наружному осмотру здания», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Росгвардейцы обнаружили, что одно из окон домика открыто, и услышали, что внутри дачи кто-то ходит. После этого они вскрыли двери дома, где увидели мужчину. Незваный гость попытался скрыться, но был задержан.

Злоумышленник рассказал росгвардейцам, что влез в чужой дом, вырвал сигнализацию и, подумав, что сигнальное устройство обезврежено, стал искать, чем поживиться.

Задержанного ранее судимого безработного мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.



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