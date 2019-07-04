Минтимер Шаймиев открыл в Казани мемориальную доску в честь композитора Ильгиза Мазитова

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев торжественно открыл в Казани мемориальную доску известному композитору, певцу, заслуженному деятелю искусств России и Татарстана Ильгизу Мазитову.

«Открытие мемориальной доски для всех нас очень радостное событие. Ильгиз Мазитов вложил всю свою душу и сердце в творчество. Если мы не будем помнить о нем и не увековечим его память, то кто это сделает? Его творчество — это наше наследие. Спасибо тем, кто довел это до конца», — отметил Шаймиев.

Мемориальная доска была установлена на фасаде дома № 14 по улице Малая Красная, где долгое время проживал композитор вместе с женой — Галиной Мазитовой.

«Эта мемориальная доска — живая память об Ильгизе Габидулловиче. Пока в душах народа звучат песни, рожденные в его душе, он живет. Его песни и сейчас являются практически народными», — подчеркнула супруга композитора.

Галина Мазитова также поблагодарила Минтимера Шаймиева за появление памятной доски. По ее словам, Госсоветник РТ понимает, что необходимо возрождать не только исторические памятники архитектуры, но и сохранять память о людях, великих деятелях культуры, о тех, благодаря кому культура развивается, живет и питает души татарстанского народа.

Первый Президент Татарстана подчеркнул, что в планах сделать фасад дома, в котором жил композитор, еще красивее. Кроме того, он заметил, что в республике есть еще великие артисты, в честь которых мемориальные доски пока не установлены.

Торжественная церемония открытия прошла при участии родственников, друзей и коллег Ильгиза Габидулловича, официальных лиц, ветеранов сцены и артистов. Во время всего мероприятия со сцены звучали музыкальные произведения известного композитора.

«Сегодня мы слышим его голос. Его песни очень красивые и мелодичные, истинно татарские песни. Это действительно настоящий праздник для любителей татарской музыки», — поделился своими впечатлениями художественный руководитель Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Айдар Файзрахманов.

В завершение торжественной церемонии собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске в честь композитора.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.