Татар-информ

4 июля 2019, 12:52

Общество

Жители некоторых домов четырех районов Казани останутся без света

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Общество

Жители некоторых домов четырех районов Казани останутся без света

Отключение связано с плановыми ремонтными работами линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Завтра, 5 июля, ряд домов четырех районов Казани останется без света. Временные неудобства испытают жители Вахитовского, Кировского, Московского и Приволжского районов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Кировском районе электричества не будет с 8 утра и до 8 вечера в домах по улицам Аракчинская, Боевая, Больничная, Выгонная, Железнодорожников, Ильича, Красикова, Красногорская, Лагерная, Нижняя, Политехническая, д. 9, Революционная.

В Московском районе без света также с 8 утра до 8 часов вечера останутся дома по улицам Волгоградская, Восстания, дд. 30, 34, Декабристов, дд. 106, 110, 112, 114, Енисейская, д. 7, пр. Ибрагимова, дд. 20, 22, 24, Фурманова, д. 23.

С 8.00 до 17.00 без света останутся дома в Приволжском районе по адресам: проспект Победы, д. 72, ул. Сафиуллина, дд. 6, 8, 10, 17, 21, в домах частного сектора по улицам 2-я Нижнекамская, Башкирская, Бригадная, Нижнекамская, Оренбургский проезд, Пожарная, а также в садовом некоммерческом товариществе «Дружба».

Также с 8 утра до 5 вечера электричества не будет в Вахитовском районе в домах по адресам ул. Парижской Коммуны, д. 19, ул. Татарстан, д. 18.

Отключение связано с плановыми ремонтными работами линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.
 

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